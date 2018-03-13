Son dakika: Afrin'de 2 köy teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 2 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Mağaracık ve Dermeşkanlı köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.

Mağaracık ve Dermeşkanlı'yla 177'si köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 214 bölge kontrol altına alınmış oldu.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor