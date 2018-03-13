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Son Dakika Haberi: 'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'nın başlangıcından bu yana 3393 terörist etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 10:14
Son Dakika Haberi: Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'nın başlangıcından bu yana 3393 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HAREKAT 53. GÜNÜNDE

tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 53'üncü güne girildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 393 OLDU

Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 46'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 393 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Son Dakika Haberi: Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi
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