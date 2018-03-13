TİKA’dan Güney Amerika’nın en büyük şehrine tıbbi destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Brezilya Sao Paulo Amparo Maternal Kadın Doğum Hastanesine tıbbi cihaz desteğinde bulundu.

Güney Amerika'nın en büyük şehri olan Sao Paulo'da bulunan ve ayda 600 bebeğin doğumunun gerçekleştiği hastaneye doğumlarda ve sonrasında kullanılacak tıbbi cihazlar TİKA tarafından temin edildi. 1939 yılında bir grup hayırsever doktorun kurduğu hastane, sokakta yaşayan veya yardıma muhtaçlara hizmet veriyor.

Hastane ihtiyacı olan kimseyi geri çevirmemeye gayret etse de kamu kaynaklarının yetersizliği nedeniyle uygun şartlarda hizmet vermekte zorlanıyor. Brezilya genelinde hasta kabul eden hastane, göçmenleri de ücretsiz olarak tedavi ediyor, doğum öncesi ve sonrası ihtiyaç duydukları müddetçe kendilerine barınak ve sağlık hizmeti sunuyor.

TIBBİ CİHAZLAR YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

TİKA; hastaneye anestezi seti, inkubatör ve çeşitli tıbbi cihazı temin etti. Hergün onlarca kadın ve bebeğin hayatının kurtarılmasına ve uygun şartlarda tedavi görmesinde kullanılan tıbbi cihazlar TİKA heyeti tarafından yetkililere teslim edildi. Cihazların tesliminde T.C. Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Dr. Rahman Nurdun, Hastane Yöneticisi Fernanda Allucci, Hastane İdari Müdürü İvan Rodriguez, Sao Paulo Belediyesi Sosyal Kalkınma Yardımları Departmanı Özel Kalem Müdürü Jose Castro ve hastane doktorları bulundu.

TÜRKİYE HALKINA MİNNETTARIZ

Hastane Yöneticisi Allucci; TİKA'nın birçok hastane arasında Amparo Maternal'i seçmesi ve desteklemesinin kendileri ve tüm bölgenin insanları için çok anlamlı olduğunu söyledi. Verilen tıbbi cihazların hastanede önemle ve acil olarak ihtiyaç duyulan cihazlar olduğunu belirten Başhekim Allucci, hastanenin uygun koşullarda işleyebilmesi için yapılan katkıdan dolayı tüm Türkiye halkına minnettar olduklarını ifade etti.

Başkonsolos Gedik, törende projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Gedik, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle TİKA'nın faaliyetleri ile ivme kazanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Dr. Nurdun; TİKA'nın tüm dünyada ve Latin Amerika'da önemli faaliyetlere imza attığını söyledi.

