28 Şubat’ta rolü olanlar hesap verecek

AK Parti
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Ankara
5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 28 Şubat
davasının bir bölümünü takip etti. Davanın 104. celsesinde dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptığını belirten Kavakcı, Bir'in savunmasından aldığı notları basın mensuplarıyla paylaştı. Sanık Bir'in esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, davanın bir kumpas davası olduğunu, 28 Şubat'ın darbe olmadığını ve annesinin de türban taktığını ifade ettiğini hatırlatan Ravza Kavakcı şunları kaydetti: BİR'İN TÜRBAN SAVUNMASI
"Çevik Bir savunmasında, türbanlı kadınların Batı Çalışma Grubu'nu başörtüsü yasağı nedeniyle suçlamaması gerektiğini söylüyor. Son kararı adalet, adli makamlar verecektir ama biz buradan yine ifade etmek istiyoruz ki 28 Şubat bir darbedir, darbe insanlık suçudur ve bu darbe girişiminde her kimin rolü varsa adalet önünde hesap verecektir."