Afrin kuşatıldı

Zeytin Dalı
Harekâtı'nın 53'üncü gününde 3 koldan birden şehir merkezine doğru ilerleyen Mehmetçik, Afrin
'de çemberi daraltıyor. Teröristlere öldürücü darbeyi vurmak için hazırlıklarına devam eden TSK, bölgeye çok sayıda askeri personel ve zırhlı araç takviyesi yapıyor. Harekât kapsamında tank ve mayın temizleme araçları ile terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüleri taşıyan araçlar da Hatay'a ulaştı. Genelkurmay, Afrin kent merkezinin kuşatıldığını ve harekat için kritik öneme sahip bölgelerin ele geçirildiğini duyurdu.
TSK öncülüğündeki Özgür Suriye Ordusu mensupları, Afrin yürüyüşüne devam ederken, bölgedeki siviller de teröristlerin tüm engellemelerine rağmen konvoylar şeklinde şehirden ayrılmaya başladı. Mehmetçik, kent merkezini terk etmek isteyen siviller için güvenli koridor imkânı sağlarken Hasırki köyünde de sivilleri sağlık muayenesinden geçirerek ilaç dağıttı. Sağlık taraması yapan Mehmetçik'in ev sahiplerinden müsaade alarak evlere girerken botlarını çıkarması dikkat çekti. Afrinli siviller, Türkiye'ye ve Mehmetçiklere sağlık taraması ve ilaç dağıtımından dolayı teşekkür etti. ÖSO
'cular da, Afrin ilçe merkezinden canlarını tehlikeye atarak kaçan ve kurtarılan köylere sığınan halkın güvenliğini sağlıyor. Canlı kalkan olarak kullanılmak istenmeyen sivillerin çıkışı örgüt tarafından engellenirken, bir kısmı ise canlarını tehlikeye atarak kaçmayı başarıyor. Kurtarılan köylere traktör, kamyonet ve binek araçlarda hayvanlarıyla gelen sivilleri ÖSO mensupları karşılıyor. ÖSO, sivillerin güvenliğini sağlayarak yerleşmelerine kolaylık sağlıyor. 221 BÖLGE TEMİZ
Zeytin Dalı kapsamında birlikler dün Afrin'de 9 köyü daha teröristlerden kurtardı. Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı beldesine bağlı Masaracık, Cinderesi beldesine bağlı Karabaş ve Şeyh Abdurrahman, Şeyh Hadid
beldesine bağlı Kela, Afrin ilçe merkezine bağlı Aşağı Kefer Dali, Mağaracık, Dermeşkanlı, Mashmash ve Zureigat köyleri YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırıldı. Böylece 184'ü köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 221 bölge kontrol altına alınmış oldu. Afrin ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderesi, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 3 bin 400'e yükseldi. KRİTİK ÜS YERLE BİR EDİLDİ
Öte yandan SABAH, teröristlerden temizlenen Kefer Cenne köyüne girdi. Örgüt için stratejik öneme sahip köyde terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargâhlar, örgüt militanlarının kıyafetlerinin yapıldığı dikimevi ve kışla yemekhanesi bulunuyordu. Bir dönem Afrin'de bulunan Rus askeri polisin de konuşlandığı askeri üs Türk jetleri tarafından yerle bir edildi. KOMANDOLAR YOLA ÇIKTI
Şırnak Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 600 asker ile 60 güvenlik korucusu, Afrin'e dualarla uğurlandı. Törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile askerlerin eş ve çocukları katıldı.