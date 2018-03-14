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Aranan şüphelisi çift hücre evinde yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, hücre evinde yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:11
Aranan FETÖ şüphelisi çift hücre evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün yapılanmasında "Selçuklu Eyalet Öğrenci Sorumlusu" olarak tabir ettikleri örgüt yöneticisi seviyesinde faaliyet gösteren firari Yasin ile eşi Hamide K'nin, 'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti yakaladı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı öne sürülen Yasin K, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyesine sevk edildi. Zanlı, işlemlerinden sonra Konya'ya gönderildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan Hamide K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Aranan FETÖ şüphelisi çift hücre evinde yakalandı
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