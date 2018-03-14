Asker abilerine mektup ve resimleriyle destek oldular

Zeytin Dalı Harekâtı
kapsamında Afrin'de bulunan Mehmetçiğe destek tüm yurtta hız kesmeden sürüyor.
Manisa'nın Kula ilçesinde vatandaşlar operasyona katılan Mehmetçiğe destek vermek için konvoy yaparak şehir turu attı. Daha sonra şehitler ve Mehmetçikler için dua eden vatandaşlar, lokma hayrında bulundu.
Bir anlamlı destek de Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından geldi. Öğrenciler Mehmetçik ile polis teşkilatı mensuplarına kendi elleriyle yazdıkları mektuplarla çizdikleri resimleri gönderdi. Antalya
Korkuteli'nde ise Avdan mahallesi halkı ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan 18 bin 220 lira Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.