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Bakan: YPG, nezaretinde çekilecek

Dışişleri Bakanı Rusya’da konuştu: YPG Menbiç’te kesinlikle olmayacak. Güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak

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Giriş Tarihi: 14.3.2018
Bakan: YPG, Türkiye nezaretinde çekilecek
-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin alt birimi Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun altıncı toplantısına katılmak üzere 'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt , ABD ile Türkiye'nin Menbiç'teki terör örgütü /YPG militanlarının bölgeden çıkarılması noktasında anlaşmaya vardığını aktardı. Moskova'da gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, Suriye'de YPG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç kentinden çekileceğini, bundan sonra Menbiç'te güvenliği Türk ve ABD askerlerinin sağlayacağını söyledi. Rus basınına göre de Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Menbiç konusunda Şam yönetiminden bir talepte bulunmadığını ve ABD'nin PKK/ YPG'ye verdiği silahları geri toplamasını yakından takip edeceğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu şöyle dedi: "Temel prensip nüfus oranında yönetim olması. YPG hiçbir şekilde olmayacak. Menbiç'ten YPG çekilince orada ABD ve Türk askerleri olacak. YPG'nin çekilmesine nezaret edeceğiz. Önce bu modeli Menbiç'te uygulayacağız daha sonra diğer yerlere götüreceğiz. Bu Rakka için de Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrolündeki yerler için de geçerli."

"TERÖRÜN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ"
Suriye konusunda Rusya ile çok samimi bir iş birlikleri olduğunu ve bundan çok net sonuçlar elde ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Herkesin ortak düşmanı terör ve terörizmle hiç ayrım yapmaksızın mücadele etmemiz gerekir. Teröristin iyisi kötüsü olmaz" dedi. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'ndeki öğrencilere de seslenen Çavuşoğlu, "Rusya'nın Suriye topraklarında kendi üsleri var ve burada uzun süre kalmak istiyor. Biz buna anlayışla yaklaşıyoruz" diye konuştu.
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Bakan: YPG, Türkiye nezaretinde çekilecek
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