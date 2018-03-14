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Yardımcısı 'dan önemli açıklamalar: Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur

Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: " imanını, ihlasını, amelini, Kuran'a ve sünnete sadakatini, Allah ve Resulüne olan sevgisini ve bağlılığını, gerektiğinde bunlar için canını feda etmekten çekinmeyecek bir imana sahip olduğunu kimse tartışamaz. Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur."

Giriş Tarihi: 14.3.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 11:53

" ile mücadele eden bir kişi varsa o da Cumhurbaşkanımızdır. Ben yanında, yakınında olan birisi olarak söylüyorum. Kaç defa sn. Cumhurbaşkanımız, bana ve benim gibi arkadaşlarıma, "Bakın biz devleti yönetiyoruz. Pek çok konu hakkında karar alıyoruz. Anayasaya elbet bakacağız. Ama öte yandan da inancımızın gereklerine de bakacağız. Ona da bakın. Ona göre değerlendirmelerinizi yapın" demiştir.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar "Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur"

sözlerine şöyle devam etti: Bu konuda bizlere birçok defa uyarıda bulunur. Biz böyle bir liderle çalışıyoruz. Ama şimdi haddini bilmez zavallılar Cumhurbaşkanımıza had bildirmeye kalkıyorlar. Meydanda olan, bunu bedelini ve mücadelesini veren, gözünü budaktan sakınmayan birisi varsa o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Asıl iradeyi ortaya koyan Cumhurbaşkanımızdır.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar: Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur
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