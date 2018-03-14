"FETÖ ile mücadele eden bir kişi varsa o da Cumhurbaşkanımızdır. Ben yanında, yakınında olan birisi olarak söylüyorum. Kaç defa sn. Cumhurbaşkanımız, bana ve benim gibi arkadaşlarıma, "Bakın biz devleti yönetiyoruz. Pek çok konu hakkında karar alıyoruz. Anayasaya elbet bakacağız. Ama öte yandan da inancımızın gereklerine de bakacağız. Ona da bakın. Ona göre değerlendirmelerinizi yapın" demiştir.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar "Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur"

Bekir Bozdağ sözlerine şöyle devam etti: Bu konuda bizlere birçok defa uyarıda bulunur. Biz böyle bir liderle çalışıyoruz. Ama şimdi haddini bilmez zavallılar Cumhurbaşkanımıza had bildirmeye kalkıyorlar. Meydanda olan, bunu bedelini ve mücadelesini veren, gözünü budaktan sakınmayan birisi varsa o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Asıl iradeyi ortaya koyan Cumhurbaşkanımızdır.

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