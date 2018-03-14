Başbakan Yıldırım, Azerbaycan'da 6. Küresel Bakü Forumu'na katıldı

Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahimov, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi Eş Başkanı ve eski Letonya Cumhurbaşkanı Freiberga, eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadiç ile eski Bosna Hersek Başbakanı Lagumdzija'yı kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, 6. Küresel Bakü Forumu ziyareti öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Artur Razisade ile görüştü

Fairtmont Otel'deki kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Azerbaycan'ın uluslararası alanda diyaloğu teşvik eden Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin başarılı çalışmalarının takdirle izlendiği ifade edildi.

Böyle kapsamlı ve prestijli bir etkinliğe yapılan ev sahipliği için tebriklerin dile getirildiği kabulde, 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmaktan duyulan mutluluk ifade edildi.