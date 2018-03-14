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kullanmadım dedi, 62 bin 152 kez giriş yaptığı tespit edildi

'da / soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sağlık memuru kullanmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi ancak yapılan araştırmada 62 bin 152 kez ByLock'a giriş yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 06:46 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 06:46
ByLock kullanmadım dedi, 62 bin 152 kez giriş yaptığı tespit edildi

'da / soruşturması kapsamında tutuklanan sağlık memuru Salih Ş.'nin yargılanmasına devam edildi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan kullandığı iddia edilen Salih Ş.'nin Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sağlık memuru Salih Ş., eşinin böbrek hastası olduğunu ileri sürerek tahliyesini talip etti. Salih Ş.'nin yapılan araştırma sonucu ByLock'a 62 bin 152 kez giriş yaptığı ortaya çıktı. Savcı, mütalaasında Salih Ş.'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Salih Ş.'nin avukatı yazılı savunma yapmak üzere süre istemesi üzerine tutukluluk halinin devamına tarar verilerek duruşma 17 Mayıs'a ertelendi.

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ByLock kullanmadım dedi, 62 bin 152 kez giriş yaptığı tespit edildi
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