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Erdoğan ve Putin 'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in 3 Nisan'da 'da biraraya geleceklerini açıkladı.

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 12:47
Erdoğan ve Putin Ankara'da bir araya gelecek

Sputnik'e göre, Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmeye geçilmesinden önce, "Bugünkü görüşmemiz, 3 Nisan'da 'da gerçekleşecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlık niteliğinde" dedi.İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE

BÖLGESEL SORUNLARA ÇÖZÜM BULUNMASI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ YAPILMAK İSTENİYOR

Çavuşoğlu ayrıca, hem hem de 'nin, ikili ilişkileri geliştirip işbirliğini derinleştirmenin yanı sıra bölgesel problemlere çözüm bulunması konusunda da işbirliği yapmak istediğini belirtti.

Sergey Lavrov'la görüşmesinde, her iki tarafı da ilgilendiren çeşitli konuların ele alınacağını da belirten Çavuşoğlu, Rusya ve Türkiye'nin ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında ilişkilerini aktif olarak geliştirmekte olduğunu ifade etti.

Haberde, "Rus-Türk Üst Düzey İşbirliği Konseyi'ne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlık yapıyor. Ankara'daki bu toplantıyı ise Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın liderlerinin 'da gerçekleştireceği ikinci üçlü zirve izleyecek" denildi.

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Erdoğan ve Putin Ankara'da bir araya gelecek
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