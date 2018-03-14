Hain tuzak: 3 şehit

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 2 asker şehit
oldu, 5 asker yaralandı. Ailesi Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın (28) bekâr olduğu belirtildi. Amasyalı şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı (26)ise evli ve bir çocuk babasıydı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Antalya
lı Uzman Çavuş Fatih Uysal da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü. Van'ın Gürpınar ilçesinde korucubaşı olarak görev yapan Metin Ertaş ise maskeli 2 terörist tarafından şehit edildi.