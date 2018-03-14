İnce hesap yapan tacirlere darbe!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurtdışından temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul genelinde ana torbacılara dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaştı. Aylar süren çalışmalar sonucunda, şüphelilerin internet üzerinden fotoğrafları ve açık kimlikleri belirlendi.



Jandarmadan 7 milyonluk operasyon!

ŞOK BASKIN

E.C. ve C.A. isimli şüpheli şahısların, Esenyurt bölgesinde bulunan büyük bir alışveriş merkezinin otoparkında K.B. isimli bir şahısla buluşup teslimat yapacağını belirleyen ekipler, uyuşturucu maddenin otoparkta araçtan araca teslimat yöntemiyle el değiştireceğini anladı ve harekete geçti. Uyuşturucu maddeler teslimatın yapıldığı esnada düzenlenen şok operasyonla ele geçirildi. Kaçmaya çalışan şahıslar, araçtan çıkmaya çalıştıkları esnada vatandaşların şaşkın bakışları arasında kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anını canlı olarak izleyen vatandaşlar Jandarma personelini alkışlayarak destekte bulundu.





ONLARCA PAKET EROİN

Etkisiz hale getirilen şüphelilerin ardından araçta arama yapan ekiplerin dikkatini aracın arka kısmında yer alan siyah bir valiz çekti. Valizi açan ekipler, koli bantlarına sarılı vaziyette her biri 500 gram ağırlığındaki toplam 70 paket eroin buldu.

BİLEREK O SAATİ SEÇMİŞLER

Şüpheliler ilk ifadelerinde, insan trafiğinin yoğun olduğu saat dilimini özellikle seçtiklerini, alışveriş yapan vatandaşların ellerindeki çantaların ve kolilerin arasında kendi valizlerinin dikkat çekmeyeceğini düşündükleri için alışveriş merkezi otoparkında teslimatı yapmayı planladıklarını itiraf etti.

3 TUTUKLAMA

Söz konusu operasyon ile zehir tacirlerine büyük bir darbe vuran Jandarma, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan 35 kilogram eroini ele geçirirken, yakalanan 3 şahıs da emniyetteki işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.