İş adamına FETÖ'den tutuklama

İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uludağ Demir Çelik Alüminyum Tic. A.Ş.'nin ortağı Ahmet Uludağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uludağ'ın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında Uludağ Demir Çelik Alüminyum Tic. A.Ş.'nin ortağı işadamı Ahmet Uludağ hakkında gözaltı kararı verildi.





Adresinde bulunamayan İş adamı ,yapılan tebligat ve çağrılara rağmen savcılığa teslim olmadı. Savcılık tarafından Ahmet Uludağ hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ahmet Uludağ'ı dün öğle saatlerinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ve İfadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen iş adamı hakkında soruşturma devam ediyor. 30 yaşındaki iş adamı Ahmet Uludağ'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının 2014 yılındaki talimatından sonra Bank Asya'ya ki hesaplarında artış olduğunu, FETÖ'nün muhtelif derneklerine üye olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme ağı olan ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.