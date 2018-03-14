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na 'den tutuklama

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DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:08
İş adamına FETÖ'den tutuklama

İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uludağ Demir Çelik Alüminyum Tic. A.Ş.'nin ortağı , tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uludağ'ın kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında Uludağ Demir Çelik Alüminyum Tic. A.Ş.'nin ortağı işadamı Ahmet Uludağ hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresinde bulunamayan ,yapılan tebligat ve çağrılara rağmen savcılığa teslim olmadı. Savcılık tarafından Ahmet Uludağ hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ahmet Uludağ'ı dün öğle saatlerinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ve İfadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen iş adamı hakkında soruşturma devam ediyor. 30 yaşındaki iş adamı Ahmet Uludağ'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının 2014 yılındaki talimatından sonra 'ya ki hesaplarında artış olduğunu, FETÖ'nün muhtelif derneklerine üye olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme ağı olan ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.

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İş adamına FETÖ'den tutuklama
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