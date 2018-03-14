İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İZMİR 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEKİ DURUŞMAYA, BAZI TUTUKLU VE TUTUKSUZ SANIKLAR İLE AVUKATLARI KATILDI

Hakim bir önceki duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Büro Amiri Mehmet Emin Çakıcı'ya ByLock kullandığı iddiasına ilişkin soru yöneltti.

Savunmasında ByLock kullanmadığını belirtmesine rağmen ağabeyi Ayhan Çakıcı'nın farklı ifadeler kullandığına dikkati çeken hakim, "Ayhan Çakıcı ifade verirken kendisindeki ByLock'u senin yüklediğini, kız kardeşlerinizin telefonuna da senin yüklediğini söylemiş. Ne diyorsun?" dedi.

MAHKEME HEYETİ DURUŞMAYI ERTELEDİ

Çakıcı ise "Uzun süredir görüşmüyoruz. Senede ancak 2 defa görüşürüz. Niye böyle bir şey söylediğini bilmiyorum." yanıtını verdi.

Tutuklu sanık eski başkomiser Yaser Özoğlu, hakkındaki ByLock kullandığı iddiasını reddederek IP çakışması olduğunu savundu. Özoğlu suçsuzluğunu ispat etmek için konuyla ilgili çok sayıda yazı okuduğunu, ByLock teknik raporlarını incelediğini ifade etti.

Özoğlu, kayıtların çelişkili olduğunu, ByLock kullandığına dair bir tespit olmadığını savunarak kendisine ait raporda uygulamayı 12 Ağustos 2014'te yüklediğinin görüldüğünü ancak 11 Ağustos 2014'te ByLock'tan çağrı atmış olarak kayıtlarda yer aldığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.