Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Aytekin Ş, kendisine isnat edilen silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlemediğini savundu.

Kendisi hakkında beyanda bulunan tanıkların ifadelerinin tutarsız olduğunu öne süren Aytekin Ş, "Örgüt yapılanması içerisinde küçük bölge imamı olduğumu iddia eden tanık, ikinci ifadesinde küçük bölge imamı olmadığımı söyledi." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 20 yılı aşkın süre öğretmenlik yaptığını belirten Aytekin Ş, "Devlette öğretmen olmam, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmamam ve kod ismi kullanmamam örgütte yer almadığımın göstergesidir. Grup sohbet hocalığı yaptığıma dair beyanda bulunan tanık da mahkeme heyeti huzurunda aramızdaki husumeti kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE KATILMAZ OLSAYDIM"

Aytekin Ş, örgüte ait Bank Asyadaki hesap hareketliliğine ilişkin şunları söyledi:

"Burada sadece bir hesabım mevcut ve diğer hesaplarım bu ana hesap altında açılmış vadeli-vadesiz ve katılım hesaplarımdır. Örgüt elebaşının bankayı kurtarma talimatı verdiği 2014 yılının ilk 10 ayında bu bankada hiçbir işlem yapmadığım görülmektedir. 10. aydan sonraki işlemlerim ise kendi hesaplarım arasında gerçekleştirilmiş işlemlerdir. Örgütün düzenlediği bir geziye de eşimle birlikte turistik amaçlı katıldım. Keşke katılmaz olsaydım. Bilerek ve isteyerek hiçbir suç işlemedim."

Tutuklu sanıklardan Fatih Y. de hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hem örgüte ait hem de örgüte ait olmayan şirketlerde geçimini sağlamak için çalıştığını anlatan Fatih Y, geçmişte bu şirketlerde çalışmanın bir suç unsuru teşkil etmediğini iddia etti.

"Ülkemi ve bayrağımı çok seviyorum." diyen Fatih Y, örgütle hiçbir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Fatih Y, "Bu yapıya ait şirketlerde 35 yaşından sonra çalışmaya başladım. Dolayısıyla bu yapının eğitim vermediği, ideolojik olarak yetiştirmediği hiç kimseye yatırım yapmayacağını düşünüyorum." dedi.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla öğleden sonra devam edecek.