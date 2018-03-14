Mesele tüzük değil sen hala anlamadın mı?

Takvim gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalara neden olan tüzük kurultayının perde arkasını kaleme aldı.



İşte Zafer Şahin'in Takvim com.tr'deki ilk yazısı;.



CHP'nin geçtiğimiz hafta toplanan tüzük kurultayında gözlerden kaçan bir ayrıntı var.

Bakmayın siz Kılıçdaroğlu'nun "Ben dahil bütün Parti Meclisi üyeleri ön seçime girecek" sözüne…

Tüzükte yapılan değişiklikle CHP'de ön seçim artık sadece kağıt üzerinde var.

Evet tüzükte hala partinin milletvekili adaylarının sadece yüzde 15'inin kontenjanla belirleneceği yazıyor.

Ama kurultayda son gece Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek tarafından verilen önerge sonrası tüzüğü eklenen bir cümleyle ön seçim fiilen ortadan kaldırıldı.

O önergede ne mi yazıyor?

"Siyasi ittifak kurulması halinde Parti Meclisi yüzde 15 kotaya bağlı kalmadan adayları saptayabilir" deniliyor.

Yani CHP yönetimi 2019'da bir başka parti ya da partilerle ittifak yaparsa –ki yapacak- milletvekili adaylarını ön seçimsiz belirleyecek.

Şimdi anladınız mı 70 milletvekilinin niye kurultay salonunda kartlarını divana fırlattığını…

Seçimsiz bir tüzük kurultayında neden bu kadar kavga, gürültü çıktığını…

Kılıçdaroğlu, 2019'da AK Parti-MHP bloğunun dışında kalan partilerle kuracağı ittifak için bugünden yığınak yapıyor. Elini güçlendiriyor…

Partiyi dikensiz gül bahçesi kıvamını getirmek için kendisine muhalif kim varsa çizecek.

Gezi olayları denilince akla gelen bir söz var hani: "Arkadaş mesele 3-5 ağaç değil, sen hala anlamadın mı?"

Kılıçdaroğlu'nun ki de o hesap…

Ne tüzük ne CHP umurunda bile değil…

Onun tek derdi İP, HDP ve Saadet ile kuracağı ittifak.

Bu gerçeği bizzat Kılıçdaroğlu tarafından İstanbul İl Başkanı seçtirilen Canan Kaftancıoğlu da görmüş olmalı.

Yoksa kurultayda kürsüye çıkıp Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı "Burada mesele tüzük falan değil. Mesele aynen Can Yücel'in şiirindeki gibi" der miydi!

Acaba Canan Hanım +18'lik konuşmasıyla genel başkanına ne mesaj vermek istedi?

Bir tweet atsa da öğrensek…

KİM BU NEVAF BİLEK?

CHP'nin Siirt İl Başkanı… Partinin güçlü adamı Bülent Tezcan'ın gözdesi…

Öyle olmasa kurultayda Divan Üyesi olabilir miydi?

CHP siyasi ittifak gibi teknik bir konuda tüzükte yapacağı değişikliği bile onun verdiği önergeyle hayata geçiriyor!

Eğer o önergeyi Bülent Tezcan yazıp eline vermediyse hukuki bilgisi de çok sağlam görünüyor.

Yalnız küçük bir kusuru var…

Bu Nevaf Bilek, 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP adına memleketi Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çimencik Köyü'nde kurulan sandıkta görevliymiş.



Oyunu da o sandıkta kullanmış. Yalnız oylar sayıldığında ortaya ilginç bir durum çıkmış.

Sandıktan HDP'ye 37, diğer partilere 0 oy çıkmış!

Evet yanlış okumadınız, CHP İl Başkanı'nın oy kullandığı sandıktan CHP'ye oy çıkmamış!



Kurultay sonrası CHP'lilerin whatsupp üzerinden birbirlerine yolladıkları Çimencik Köyü'nün seçim tutanağında öyle yazıyor.

Züğürt Ağa filmindeki o meşhur sahne geldi aklınıza değil mi?

Orada ağaya hiç olmazsa 1 oy çıkmıştı.

Çimencik Köyü'ndeki durum ise tek kelimeyle vahim.

Hem CHP hem de Nevaf Bilek için.