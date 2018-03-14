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Trump’ın pastörüne müebbet talebi

ABD Başkanı ’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson’a İttifak yasası müebbet istendi

Giriş Tarihi: 14.3.2018
Trump’ın pastörüne müebbet talebi
ABD Başkanı 'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesinin ardından ismi gündeme gelen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson için terör örgütü /PDY üyeliği ve yöneticiliğinden ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemeye gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda Brunson'un yargılanmasına başlanacak.

FETÖ İMAMIYLA YOĞUN TRAFİK
FETÖ'nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün 'sözde' Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'la da sık sık görüştüğü ileri sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ'yle ait bir şemada isimlerinin yer aldığı, yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson tutuklandı, eşi Norine Lyn Brunson serbest bırakıldı. 1.5 yıl boyunca süren araştırmalar sonrasında hazırlanan iddianame Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson için terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği ve yöneticiliğinden ömür boyu hapis cezası isteniyor.
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Trump’ın pastörüne müebbet talebi
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