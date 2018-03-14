Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında

Türkiye'ye yerleşerek yaşamlarını İzmir ve çevre illerde sürdüren Rus vatandaşları, ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.

Kentteki Rus vatandaşlarının oy kullanabilmesi için Konak ilçesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki Rusya Federasyonu İzmir Fahri Konsolosluğu'nda sandık kuruldu.

Tek sandıkta başlayan oy verme işlemi, yarın da devam edecek.

İzmir'in yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki diğer şehirlerde yaşayan Rusya vatandaşlarının da bu sandıkta oylarını kullanabileceği belirtildi.