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'deki Rus vatandaşları sandık başında

'de seçmenler, devlet başkanlığı seçimi için tek sandıkta oy kullanıyor.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:38
Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında

'ye yerleşerek yaşamlarını ve çevre illerde sürdüren Rus vatandaşları, ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.

Kentteki Rus vatandaşlarının oy kullanabilmesi için Konak ilçesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki Federasyonu İzmir Fahri Konsolosluğu'nda sandık kuruldu.

Tek sandıkta başlayan oy verme işlemi, yarın da devam edecek.

İzmir'in yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki diğer şehirlerde yaşayan Rusya vatandaşlarının da bu sandıkta oylarını kullanabileceği belirtildi.

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Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında
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