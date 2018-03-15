Haberler Gündem Haberleri 35 muvazzaf hakkında gözaltı kararı

35 muvazzaf hakkında gözaltı kararı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla merkezli 16 ilde Jandarma, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görevli 35’i muvazzaf biri KHK ile ihraç edilmiş askerler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

İHA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 15.3.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 09:28