Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Arslan, Osman Ateş ve Dursun Küçükalkan ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık Ateş savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini, FETÖ/PDY terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını savundu.

ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmeyen Ateş, "Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Küçükalkan ise telefonuna ByLock programını A.D. isimli şahsın yüklediğini ve herhangi bir mesaj trafiği yaşamadığını ifade ederek tahliyesini istedi.

Mahkemede savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ateş'in adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.