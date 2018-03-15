Afrin'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir asker şehit oldu. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

ŞEHİT ATEŞİ KAYSERİ'YE DÜŞTÜ



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı harekatında şehit olan Erzurumlu Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın acı haberi ailesine verildi.



TSK tarafından Afrin'e yönelik düzenlenen zeytin dalı harekatında şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın (25) acı haberi ailesine verildi. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda oturan şehidin ailesi, acı haberle yıkıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları da, apartmana geldi.

Şehidin oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatılırken, bir ambulansta apartmanın önünde hazır bekletiliyor.

Öte yandan, şehit Muhammet Kır'ın bekar olduğu ve görevli olduğu Zincidere Komando Tugayı'ndan zeytin dalı operasyonuna katılmak üzere Afrin'e gittiği öğrenildi.