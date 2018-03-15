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Dalaman'daki eski komutan yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi kaldığı otelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci askerlerin, helikoptere yakıt ikmali yaptığı Dalaman Deniz Hava Meydan Komutanlığı'nda komutan yardımcısı görevindeyken açığa alınan yarbay Emin Keskin, gözaltına alınıp, tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 11:39
Dalaman'daki eski komutan yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düzenlenen suikast girişimi sırasında darbe girişiminde bulunanların helikopterlerine yakıt ikmali yapılan Dalaman Deniz Hava Meydan Komutanlığı'nda o dönemde komutan yardımcısı görevinde olan yarbay Emin Keskin, kanun hükmünde kararname ile açığa alındı. Keskin, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan askerlerin kullandığı helikopterin, Dalaman Deniz Hava Meydan Komutanlığı'ndan yakıt ikmali yapması olayına adı karıştığı belirtilen Keskin, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Dalaman'daki eski komutan yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
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