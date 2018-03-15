Din tüccarlarına geçit verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. 81 il müftüsü Ankara'ya çağırılarak 4 gün sürecek istişare toplantısına alındı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Din Akademisi kurulacağı müjdesini vererek, mezunlarının din görevlisi unvanı alarak çalışacağını söyledi. Din tüccarlarına ve istismarcılarına geçit verilmeyeceğini belirten Bozdağ, "Maalesef din istismarında sınır yok. Televizyonlarda sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar" dedi.