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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik davada biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 16:07
Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan biri tutuklu 3 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat taleplerini yineledi.

Mahkemede tanık olarak dinlenilen Sefa Gür, farklı bir dosyada FETÖ üyesi olmak suçundan yargılandığını söyledi. Etkin pişmanlık yasasından yararlandığını belirten Gür, tutuklu sanık Nazmi Çal'ı tanıdığını kaydetti.

KULLANICI ADI ''KİRAZCI''

Nazmi Çal ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock üzerinden görüşme yaptıklarını savunan Gür, "Vergi dairesinde bulunan memurlardan o sorumluydu. Kendisi grup başıydı. ByLock'ta benim listemdeydi. Listemde Nazmi Çal'ın kullanıcı adı 'Kirazcı' idi. Fakat başka listelerde hangi kullanıcı adını kullanıyordu, bilmiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Nazmi Çal ise "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası
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