İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı istifa etti!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Erdem, istifa kararını Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarla duyurdu.

Erdem'in mesajları şu şekilde: "İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerimden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Siyasi hayatım boyunca bana desteklerini esirgemeyen bütün gönüldaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum.Allah'a emanet olunuz…"