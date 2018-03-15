Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen Jandarma Albay Özcan Mete Özcan, darbe girişimi gecesi Orgeneral Arif Çetin'in emriyle Kara Havacılık Komutanlığına giderek, darbecilere karşı mücadele ettiğini dile getirdi.

Özcan, sabaha karşı Kara Havacılık Komutanlığına geldiğinde nizamiyenin itfaiye aracı tarafından kapatıldığını gördüğünü, nizamiyede 2 silahlı teğmen olduğunu, onlarla konuşup ikna ettiklerini ve silahlarını alıp oradan da kuleye yöneldiğini anlattı.

Kule girişi bölgesinde de 4 teğmen olduğunu anlatan Özcan Mete Özcan, yanına gelenlerden darbe girişimi olduğunu söyleyerek silahlarını almak istediğinde, teğmenlerin kuledeki sanık eski albay Oğuz Yalçın'a sorduktan sonra silahlarını teslim edebileceklerini söylediklerini beyan etti.

Bundan sonra teğmenlerin kuleye çıktığını aktaran Özcan, pistten kalkan helikopterden üzerlerine ateş edildiğini, kendisi ile birlikte olan askerlerin de karşılık verdiklerini bildirdi.

Bir süre sonra kuleye girdiklerinde Oğuz Yalçın ve teğmenlerin oradan ayrılmış olduğunu gördüklerini belirten tanık Özcan, burada bulunan 3 kişiyi teslim aldıklarını ve kolluk kuvvetlerine teslim ettiklerini kaydetti.

EL HAREKETLERİ YAPAN SANIK SALONDAN ÇIKARTILDI

Tanık Özcan konuşmasına devam ederken, sanıklardan Mehmet Temizkan'ın mahkeme heyetine el kol hareketleri yapması üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanığın duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle mahkeme salonundan çıkartılmasını istedi.

Jandarma personelinin sanığı salondan çıkarmasından sonra Özcan Mete Özcan beyanlarını tamamladı.

Duruşmanın sonunda TÜRKSAT, avukatlar aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu.

Davanın görülmesine 19 Mart Pazartesi günü devam edilecek.