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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan istihbari bilgiler doğrultusunda, 11 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ'a bağlı grupla hareket ederek, örgütün ildeki yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı ve Dilovası ilçesinde bir dernek bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 16:23
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tespitler doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, A.P, K.A, S.T.A, M.A, N.A, İ.Ö, E.A, R.A, Ö.Y. ve D.Ç. isimli şüpheliler kentte, D.A. ise Bursa'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 2'si ruhsatsız 3 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
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