Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tespitler doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, A.P, K.A, S.T.A, M.A, N.A, İ.Ö, E.A, R.A, Ö.Y. ve D.Ç. isimli şüpheliler kentte, D.A. ise Bursa'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 2'si ruhsatsız 3 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.