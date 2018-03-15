Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görülen davaya müşteki olarak da katılan muvazzaf astsubay E.Ö hakkında gözaltı karar verildi.

AA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 15.3.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 15:47