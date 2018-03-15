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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görülen davaya müşteki olarak da katılan muvazzaf astsubay E.Ö hakkında gözaltı karar verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 15:47
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin koruma astsubayı E.Ö, adli kontrolle salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'de gözaltına alınan şüpheli, Kocaeli'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Astsubay E.Ö, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında TCG Yavuz Gemisi'nde etkisiz hale getirilerek, kamaraya kapatılan ve şu anda İzmir'de yaşayan eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin koruma astsubaylığını sürdürüyor.

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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
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