Mehmetçik hâkim tepelere konuşlandı

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı birlikleri ve özel kuvvetler, Afrin'i gören hâkim tepelerde oluşturulan üslere mevzilendi. Kuzey, batı ve güneyden olmak üzere 3 ayrı noktadan ilerleyen TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'i gören hâkim noktalara zırhlı birlikleri ile üs kurdu. İş makineleri ile yapılan düzenlemenin ardından buraya konuşlandırılan tank ve obüslerin namluları Afrin'e çevrildi. TSK'nın özel kuvvetleri ile meskun mahal operasyonuna katılacak özel kuvvetler unsurları da aynı bölgede konuşlandı. Afrin'i havadan ve karadan saniye saniye izleyen TSK birlikleri, olası saldırı girişimine karşı da bölgede eli tetikte görev yapıyor.