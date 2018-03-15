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Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'de düzenlenen operasyonda 4 ayrı adreste toplam 260 litre sahte rakı ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 12:52
Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde geçmiş tarihlerde sahte alkol tüketimi nedeniyle ölümle sonuçlanan olayların tekrar etmemesi, halk sağlığının korunarak bu tarz sahte rakı imalatıyla haksız kazanç elde eden kişilerin yakalanması amacıyla araştırma ve operasyon yapıldı.

Sahte rakı sattığı tespit edilen 4 ayrı adrese yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda bir dolum tesis tespit edilerek, varillere ve pet şişelere doldurulmuş toplam 260 litre sahte rakı ile yaklaşık 4 gram, esrar yapımında kullanılan kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan iki şüpheliden birinin "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, diğerinin ise "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan arandığı belirlendi.

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Mersin'de sahte içki operasyonu
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