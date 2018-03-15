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Sakarya'dan Düzce'ye gittiği belirlenen 'FETÖ yöneticisi' yakalandı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 16:21
Sakarya'dan Düzce'ye gittiği belirlenen 'FETÖ yöneticisi' yakalandı

Sakarya'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 'örgüt yöneticisi' olduğu tespit edilen Engin S. (34), Düzce'de yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'nin yöneticisi' olduğu öğrenilen Engin S.'nin nerede olduğu bilgisine ulaştı.

Sakarya'da FETÖ'nün evlerinde kalıp, örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen Engin S.'nin Düzce'ye gittiği saptandı. Polis ekipleri, Düzde'de düzenlediği operasyonla Engin S.'yi saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Engin S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sakarya'dan Düzce'ye gittiği belirlenen 'FETÖ yöneticisi' yakalandı
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