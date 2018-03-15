Şehitlere veda

BUGÜN NELER OLDU

Afrin'de, yerde Kuran'ı kaldırırken tuzaklanan patlayıcıyla şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen ile Diyarbakır şehitleri Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal dün son yolculuklarıa uğurlandı. Uzman Çavuş Orhan Sürmen (23) için K.Maraş'ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen törene, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor'un katıldı. Şehidin annesi Hüsne Sürmen'in tabutun başında sarf ettiği, "Oğlum şehit olduğu için seviniyorum. İki tane daha var. Onlar da olsun. Ağlamıyorum, düşmanı güldürmüyorum. Cennetine beni de götür oğlum" sözleri, törene katılanların boğazlarını düğümledi.Bakan Fakıbaba ve Tuğgeneral Ekiyor'a sarılan baba Mehmet Sürmen ise şöyle konuştu: "İki oğlum daha var. 44 yaşındayım, şu an istesinler göreve hazırım. Karşımıza çıksınlar, kalleşlik yapmasınlar. Benim oğlum bayrağına, milletine ve Kur'an'a sahip çıkarken şehit oldu. Gurur duyuyorum." Dicle kırsalında devam eden "Bayrak-79 Operasyonu" kapsamında önceki gün teröristlerce döşenmiş olan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal, memleketlerine uğurlandı.5 yıllık asker olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık (28), 2 yıldır Lice'de görev yapıyordu. Manav olan babası Bahattin Ufacık ile tarlada çalışan annesi Gülay Ufacık acı haberle yıkıldı. Şehit Ufacık, Akşehir ilçesinde ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Uzman Çavuş Kadir Çakı ise (26) evli ve bir çocuk babasıydı. Çakı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Amasya'ya getirildi. Aynı uçakla gelen şehidin eşi Hanife Çakı'nın, "Sabah olsun geleceğim demiştin. Güneş doğmuş Kadir gelsene" diyerek ağıt yaktı. Acılı eşe sarılan, şehidin babası Bekir Çakı, "Dayanacağız. Kolay değil" diyerek teselli etmeye çalıştı. Şehidin küçük oğlu Alparsan'ı ise bir kadın astsubay kucakladı. Şehit Uzman Çavuş, , Ezinepazar Beldesine bağlı Beldağı Köyünde ikindi namazını müteakip düzenlenen ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katıldığı törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.Uzman Çavuş Fatih Uysal 2015'te göreve başlamıştı. Osmaniye'de görev yaptığı dönemde eşinden ayrılmıştı. 3.5 yaşında 'Ada' adında bir kızı vardı. Alanya'da oturan eski eşi Arzu Yılmaz, "Çocuğuma ne diyeceğim" diye gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Çakı'nın 24 Ağustos 2016'da Diyarbakır Lice'de şehit olan silah arkadaşlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp "İnşallah Peygamber Efendimize komşu olurlar" yazdığı görüldü.Şırnak 'ta bir köy korucusunun oğlu olan 13 yaşındaki Yasin Güngör, Mehmetçiğe yazdığı mektubu, köy yerindeki imkânsızlıklardan dolayı eliyle kâğıtlardan yaptığı zarfa koydu. Zarfa mektubuyla beraber bir çift de çorap koyanYasin'in mektubunu alan asker, mektubu ve çorabı hatıra olarak sakladı. 15 Temmuz Milli İrade Demokrasi Derneği (MİDDER) Afrin'deki askerler için "Gençler Mehmetçik'e Yazıyor" adlı bir proje başlattı. Bu kapsamda yurdun dört bir yanında kaleme alınan yüzlerce mektup dernek merkezinde toplandı.Şırnak Yeni Aslanbaşar Köyü'nde bir köy korucusunun oğlu olan Yasin de projeye katılarak, okul defterinden kopardığı kareli kâğıda Mehmetçik abilerine hitaben bir sayfalık mektup yazdı. Ancak köyde zarf bulamamıştı. Küçük Yasin, evde bulduğu kâğıtlarla kendince bir zarf yaptı. Zarfın içine bir çift de çorap koydu.Kendi küçük yüreği büyük Yasin mektubunda şu satırlara yer verdi: "Sizi çok seviyoruz. Bizi korumak için canınızı ortaya koyuyorsunuz. İhtiyaç olursa gözümüzü kırpmadan Afrin'e gelmeye hazırız. Teröristleri oraya gömmeden dönmeyeceğinize de canı gönülden inanıyorum. Bu mektubu alacak Mehmetçik abime bu çorabı hediye ediyorum. İyi günlerde kullan Mehmetçik abim."Van'ın Edremit ilçesinde önceki gece görevden dönerken evinin yakınında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Metin Ertaş (44) törenle toprağa verildi. Törende, şehidin oğlu Serhat'ın (18) gözlerini babasının tabutundan ayıramaması yürek dağladı. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Taburunda görevli Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz da bakımını yaptığı makineli tüfeğin ateş alması sonucu şehit oldu. Yavuz, bugün memleketi Niğde'de toprağa verilecek. Öte yandan Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sürdürülen operasyonda bir terörist ölü olarak ele geçirildi.