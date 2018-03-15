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Sinop'ta FETÖ/PDY operasyonu

Örgüt yapılanması içerisinde "eğitim danışmanlığı" yaptıkları iddia edilen çift gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 14:10
Sinop'ta FETÖ/PDY operasyonu

Sinop'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüt içerisinde "eğitim danışmanlığı" yaptıkları öne sürülen karı koca gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt adına "eğitim danışmanlığı" görevinde bulundukları iddia edilen S.K. ve eşi A.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli çift gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Sinop'ta FETÖ/PDY operasyonu
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