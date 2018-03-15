Son dakika: Teröristler dağıldı! Bir günde 15 köy temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de bir günde 15 köyü teröristlerden temizledi.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kelanlı, Barakaş, Kovanlı, Çalkama, Çarkatlı ve Çakanlı köyleri ile 883 rakımlı tepeyi teröristlerden temizledi.





TSK ve ÖSO, gün içinde Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Naz köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Korzlu ve Çakur köyleri, kuzeybatıda Racu beldesine bağlı Zerkanlı ve Balal köyleri ile , Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini YPG/PKK-DAEŞ'ten arındırdı.

Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 15'e yükseldi.

249 NOKTA KONTROL ALTINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 6 köy ve bir tepeyi daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Kelanlı, Barakaş ve Kovanlı köyleri, kuzeybatıdaki Racu beldesine bağlı Çalkama, Çarkatlı ve Çakanlı köyleri ile stratejik öneme sahip 883 rakımlı tepeyi YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy ve nokta sayısı 16'ya yükseldi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 208'i köy ve 41'i kritik nokta olmak üzere 249'a ulaştı.



TSK ve ÖSO, öğle saatlerinde, Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro, Hamoraco, Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köylerini teröristlerden kurtarmıştı.



Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.



Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.



Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.



Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.