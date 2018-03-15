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Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencab eyaletinin başkenti Lahor'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 06:54
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Pencab eyaletinin başkenti Lahor'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Pakistanlının hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da, dini bir cemaatin toplantısında güvenliği sağlamak için caddede oluşturulan polis güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama
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