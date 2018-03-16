Afrin için eller tetikte

BUGÜN NELER OLDU

Afrin kuşatmasını tamamlayıp hilal taktiğiyle şehri 3 koldan çevreleyen Mehmetçik, son darbeyi vurmak için emir bekliyor. TSK birlikleri şehre hâkim tepelere konuşlandı. Komuta Merkezi, Afrin üzerinde uçarak kenti didik didik tarayan İHA'lardan gelen görüntü istihbaratı eşliğinde operasyon taktiğine son şeklini veriyor. Bölgeye zırhlı araç ve silah sevkıyatı da aralıksız sürüyor.Asker ve ÖSO, kente giriş emrini beklerken, terör örgütü YPG de şehirdeki sivillerin kaçışını engellemek için her yolu deniyor. Örgüt, yollara hendek kazmakla kalmıyor sivillere ateş bile açıyor.TSK ve ÖSO, dün Afrin'de 15 köyü ve bir tepeyi daha teröristlerden kurtarırken, ilçe merkezine ait dış mahallerin yaklaşık 600 metre yakınına ulaştı.TSK ve ÖSO'nun harekâtta bugüne kadar kontrol altına aldığı bölge sayısı ise 208'i köy ve 41'i kritik nokta olmak üzere 249'a ulaştı. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3 bin 524 oldu.