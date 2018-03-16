“Arkadaşım nasıl? Önce ona müdahale edin” diyorlardı

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizlemek için mücadele veren Mehmetçik'in vatan için yaptığı fedakarlıklar destanlara sığmaz. Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Uzman Doktor Eren Usul, tanıklık ettiği duygu dolu kahramanlık hikayelerini anlattı.Bölgede bir ay görev yapan Usul, ayağına top mermisi düşmesi sonucunda yaralanan bir askerin çekilen filminde ayağının iki parmağında kırık tespit edildiğini belirterek, "Ayağındaki şişlik fazlaydı. Ne zaman olduğunu sorduğumda kahraman askerimiz bana doğru eğildi ve sesini kısarak 'Hocam aslında top mermisi üç gün önce düştü. Operasyon bölgesinden ve görev yerimden ayrılmamak için komutanlarıma söyleyemedim. Ağrı ve sızısını üç gün çektim ancak gelebildim. Bunu siz de söylemezseniz sevinirim.' demişti. Bir şey söyleyemedim sadece elini sıktım" dedi. Havan saldırısı sonrasında yaralanan ve Hatay'ın Hassa ilçesindeki devlet hastanesinde elele tutuşan sözleşmeli erler Ali Uysal ve Olcay Özçam'a da ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını anlatan Doktor Usul, "Şarapnel parçaları vücutlarına isabet etmiş beş tane askerimiz vardı. Hangi askerimizin yanına gidip sorsam, 'Hocam ben iyiyim, arkadaşım nasıl, önce ona müdahale edin' cevabını aldım. Hepsi kendisinden önce kardeşinin tedavisini istiyordu. O askerlerimiz ilk müdahaleleri boyunca ellerini bırakmadılar. Diğer ellerini ise UMKE ekiplerimiz tutuyordu. Hem yaralarını sarıyor hem gönüllerini alıyordu" dedi.Usul, "15 Temmuz gecesi Dışkapı Hastanesi'nde görev yaptığım acil servise gittim. O gece yaralı vatandaşlarımızın hiçbirinin gözünde acı ve korku görmemiştim. 1.5 yıl sonra aynı gözleri yaralanan askerlerde gördüm. Hiçbirinin gözünde ölüm korkusu yoktu. Kimi 4 aylık çocuğunu, kimi yeni evlenmiş eşini bırakarak gönüllü olarak gelmişti. Bomba sesleri altında gözlerinde en ufak bir korku ve pişmanlık görmedim" dedi.