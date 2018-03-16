Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulunca Ankara, Balıkesir, Bolu, Malatya, Uşak ve Van'daki 13 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği 13 ova, büyük ova koruma alanı olarak ilan edildi.

Ovaların sınırlarında yer alan onaylı planlı alanlarla tarım dışı kullanma izni verilmiş yerler kapsam dışında tutuldu.Polatlı ve Muş ovalarının sınırlarına ilişkin haritalarda değişikliğe gidildi.

Bakanlar Kurulu tarafından büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar şöyle:

"Gölbaşı Ovası (Ankara), Kahramankazan Ovası (Ankara), Bigadiç Ovası (Balıkesir), Burhaniye Ovası (Balıkesir), Gökçeyazı Ovası (Balıkesir), Sındırgı Ovası (Balıkesir), Bolu Ovası (Bolu), Erkenek Ovası (Malatya), Fındıkköy Ovası (Malatya), Kurucaova Ovası (Malatya), Gedikler Ovası (Uşak), Akdamar Ovası (Van), Muradiye Ovası (Van)."

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Öte yandan Bakanlar Kurulunca, Kars'ın Paşaçayır Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların Kars Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Uygulama Projesi kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Buna göre, Kars Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Uygulama Projesi kapsamında genişleme alanı olarak belirlenen sahaya isabet eden bazı taşınmazlarla üzerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan bazı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılarak değerlendirilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.