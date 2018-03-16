BM reformu şart

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü'de düzenlenen 6. Küresel Forum'da Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi. "BM reformu bugün düne göre daha acil ihtiyaç haline gelmiştir" ifadesini kullanan Yıldırım "BM Güvenlik Konseyi ülkelerin birbiriyle rekabeti uğruna Suriye vahşetini durduramıyor. Rekabetin değil, sorun çözmeyi esas alan bir BM reformunun artık kaçınılmaz olduğu ortada" dedi. Küresel Forum ve ardından da "Güç: Büyük Güç ve Diğerleri" başlıklı panelde konuşan Yıldırım, şu mesajları verdi:



ORTAK HAREKET ETMELİYİZ: Terör, savaş, siber saldırılar artık belli bölgelerin, belli kitlelerin değil herkesin sorunu haline geldi. Hiç kimsenin tek başına bu sorunlarla başa çıkması mümkün gözükmüyor. İnsanlık ailesi geleceğini muhafaza etmek için ortak bir irade geliştirmeli.



YALNIZ KALSAK DA YOLA DEVAM: Savaş mağduru ülkelerdeki insanların ızdıraplarını dindirmek için bölgemizde yaşanan karışıklıkların bitirilmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu kararlı çabamızda çoğu zaman yalnız kalsak da insani çizgimizden sapmadan ısrarla bu yolda devam ediyoruz.



ÇÖZÜM YERİNE REKABET VAR: Suriye'de otorite boşluğundan kaynaklanan insanlık dramı 7 yılı geride bıraktı. Ve 70'ten fazla ülke Suriye'de çözüm için olduğunu söylüyor. Ama çözüm bir türlü gelmiyor. Çünkü bölgede çözüme odaklanmak yerine rekabet hakim. Bölgede kim daha etkin hale gelecek, böyle bir anlayış olduğu için maalesef bunun bedelini milyonlarca masum gariban insan ödüyor. O halde daha güzel bir dünya için, barış ve huzur içerisinde insanların evlerinden yurtlarından olmaması için kısa vadeli hesapları bir kenara bırakıp, uzun vadeli huzur refah küresel dayanışmaya daha çok fırsat vermemiz lazım.



BM REFORMU ACİL HALE GELDİ: Gücü esas alan uluslararası sistem ne yazık ki adalet temelinde işlemiyor. Öncelikle BM sisteminin acilen gözden geçirilmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen büyük bir soruna çözüm üretmesi gereken BM, ne yazık ki çoğu kere çözüm üretmekte aciz kalıyor. BM'nin daimi üyeleri maalesef birçok kere bu konularda birlikte hareket edemiyor. Yıldırım, Küresel Forum'daki görüşmelerinin ardından Azeri ve Türk işadamlarıyla da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ortak ticaret hacminin artırılması için yapılabilecekler değerlendirildi. İşadamlarının taleplerini dinleyen Yıldırım, daha sonra forumun gala yemeğine de katıldı.

AMAÇ TERÖRÜ YERİNDE BİTİRMEK

Bugünlerde Afrin bölgesinde yaptığımız faaliyet tamamen ülkemizin yıllardır başını ağrıtan, roketler ve füzelerle sivilleri yok eden PKK'nın uzantısı PYD/YPG gibi terör unsurlarını ortadan kaldırmak ve Suriye'deki otorite boşluğunun getirdiği durumu fırsat bilen bu terör örgütlerini yerinde etkisiz hale getirmektir. Bugün ÖSO milisleriyle TSK'nın yaptığı ortak faaliyet neticesinde binlerce insan zulümden kurtarılmış ve terör örgütleri onların başının belası olmaktan çıkarılmıştır.

BAKÜ'DEN CEPHEYE MEKTUP

Türkiye 'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kardeş ülke Azerbaycan'da da yakından takip ediliyor. Başbakan Binali Yıldırım'ı Bakü'de karşılayan Azerbaycanlı çocuklar, Mehmetçiğe göndermek üzere yazdıkları mektupları Başbakan Yıldırım'a verdi. Mektuplarda "Ey şanlı Türk askeri! Sen sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının hem de Azerbaycan'ın gururusun" şeklinde ifadeler yer alırken, mektuplar karşısında duygulanan Başbakan Yıldırım da "Biz boşuna tek millet iki devlet demiyoruz. Türkiye'deki çocuklarımız gibi Bakü'deki çocuklarımızın kalbi de Mehmetçiğimizle birlikte" dedi.