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Çiftlik Bank soruşturmasında operasyon büyüyor

Sakarya'nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı, ilgili illerin başsavcılıklarına gönderildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 14:09 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 14:25
Çiftlik Bank soruşturmasında operasyon büyüyor

Soruşturmayı yürüten Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde soruşturma kapsamında Sakarya'da 1, İstanbul 8, İzmir 1, Bursa 6, Çanakkale 1, Malatya 1 ve Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 19 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Bu karar, ilgili illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Bugün Bursa'da 2 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya'nın Geyve ilçesine getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefonlar ve çeşitli evraka el konuldu.

Sakarya merkezli soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirlenen Cafer Çolak (35), şirketin sahibi firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve H.T. isimli bir kişi tutuklanmıştı.

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Çiftlik Bank soruşturmasında operasyon büyüyor
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