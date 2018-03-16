Erdoğan'dan kritik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli açıklama!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti Erzurum teşkilatlarında vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Erzurum ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yüzde 75'lik evet oranı ile Türkiye genelinde 5. sırada yer alarak bize olan desteğini gösteren Erzurum'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Yahşi, güzel Erzurum'a herkes gelsin. 15 yılda 22 katrilyon liralık yatırım yaptık Erzurum'a. Siz bize aşıksınız ama biz de siz aşığız. 140 bin üniversite öğrencisi ile ülkemizin de en büyük eğitim öğretim üslerinden biri.

"KOMUTA KADEMESİ İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Komuta kademesi ile görüşüyorum, gençler "bizi Afrin'e götür" diyor ne dersiniz diyorum. Diyorlar ki, sayın Cumhurbaşkanım şu anda ihtiyaç yok, olduğu anda müracaat edeceğimiz sizsiniz. Siz Cumhurun reisisiniz, başkomutansınız, ben de o zaman diyeceğim ki, buyurun gidiyoruz. O zaman Afrin'e gideceğiz.

FETÖ, Erzurum'un bir köyünden çıkmıştı değil mi? Şimdi hala Pensilvanya'da. Niye dönmüyor. Dön gel. Dönsen bile Dadaşlar seni sokmaz buraya. Sen bu milleti parçaladın. Dadaşların içinden bu milleti parçalayan çıkmaz. Onun için sen yerini buldun.

"2026 KIŞ OLİMPİYATLARI ADAYLIĞI İÇİN MÜRACAATIMIZI YAPACAĞIZ"

Üniversite öğrencilerimiz için 11 bin 800 yatak kapasiteli yeni yurtlar inşa ettik. Erzurum'a kış sporları için çok ciddi yatırımlar yaptık. Çatısı altında bulunduğumuz burası Buz Hokeyi Spor Salonu. Şimdi, bu altyapıdan aldığımız cesaretle Erzurum'a 2026 Kış Olimpiyatları'na, bakın alıyoruz demiyorum, orada rekabet edeceğiz. Bizim dışımızda 6 ülke daha var. Müracaatımızı yapacağız. Temenni ederiz ki sonu hayrolur.

Erdoğan: "Amacımız Çin'e kadar kesintisiz bir raylı sistem ulaşımını tesis etmektir"

AMACIMIZ ÇİN'E KADAR KESİNTİSİZ BİR RAYLI SİSTEM ULAŞIMINI TESİS ETMEKTİR

Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Projesi ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Amacımız, Çin'e kadar kesintisiz bir raylı sistem ulaşımını tesis etmektir. Erzurum Havalimanı'nı büyüterek yıllık 1 milyon 400 bin yolcu trafiğine ulaştırdık. Şimdi de hem pistin elden geçirilmesi hem de kötü havalarda uçakların iniş kalkışını kolaylaştıracak sistemin kurulması ile bütün bunlarla ilgili ihale için çalışıyoruz. Palandöken Barajı ile şehrimizin içme suyu sorununu çözdük.

Bunları bilmeyen arkadaşlarınıza da söyleyin. Bunları biz size anlatıyoruz diye tüm Erzurumlular biliyor zannetmeyin. Erzurum'a 15 yılda verdiğimiz tarımsal destek rakamı, 1 katrilyon 200 trilyon liradır. Yeni bir adım atıyoruz.

Erzurum'u ülkemizin et ihtiyacının karşılandığı bir merkez haline getirmek için her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Bir adım daha var. Elektrikli otomobillerin şarj aksamlarının geliştirilmesi ve üretilmesi yatırımları için şehrimizin tercih edilmiş bulunması Erzurum'un geleceğine güven için bir işarettir.

Bu şehir her ne kadar çeşitli devletler arasında el değiştirdiyse de İslami karakterini hiçbir zaman terk etmemiştir. Erzurum, Türklerin Anadolu'ya gelişlerinde de bir giriş kapısı vazifesi yapmıştır. Malazgirt Zaferi'nden sonra Bizans'ın anlaşmaya uymayacağını anlaşılması üzerine Sultan Alparslan emrindeki beylere, "Bundan böyle aslan yavrusu gibi olunuz, yeryüzünde kartal gibi uçunuz" diyerek hepsine de Anadolu yolları açılmıştır. 1828'deki Osmanlı-Rus savaşında uğradığı kısa işgal gelişimine büyük darbe vurdu. Ardından meşhur 93 Harbi ile bir kez daha işgale uğradı.

12 Mart Erzurum'un kurtuluşunun 100. yıl dönümüydü. Bir kez daha tebrik ediyorum. Erzurum, bu arada kurucu bir şehirdir. 1919'da toplanan Erzurum Kongresi İstiklal Harbimizin müjdecisi olmuştur. Erzurum'un böyle önemli bir yeri var. Erzurum bu toprakların bizim vatanımız olarak kalmasının mücadelesini verdi. Allahınıza kurban sizin dadaşlar.

Afrin'i teröristlere dar eden kahramanlarımızı görüyorsunuz değil mi? Irak sınırlarımızı dağ demeden, taş demeden hallaç pamuğu gibi atan aslan parçalarını görüyorsunuz değil mi? Türkiye artık kendi güvenliği için bin yıllık kardeşleri yardıma ihtiyaç duyduğunda kimseden yardım istemeden harekete geçebilecek güce sahip bir ülkedir.

"NE AMERİKA'DAN NE AVRUPA'DAN KAYDA DEĞER BİR DESTEK ALMADIK"

Sadece son 7 yıldaki hadiseler sırasında 4 milyonu aşkın Iraklı ve Suriyeli ülkemize sığındı. Ne Amerika'dan ne Avrupa'dan kayda değer bir destek almadık. Kendi imkanlarımızla bu yükü omuzladık. Hala da 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. AB önce 3 milyar avro, ardından bir 3 milyar avro, ne yazık ki daha birincisi bile gelmedi. Sonra da size bu parayı BM vasıtası ile aktarırız diye tutturdu.

"OYALAMAKTAN BAŞKA İŞ YAPMIYOR"

Arkadaş eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İnanmıyor musun? Gel Gaziantep'e, Hatay'a, Kilis'e, Urfa'ya. Konteyner kentleri, çadır kampları gez. Gördükten sonra da vermen gereken parayı ver. Adamlar oyalamaktan başka iş yapmıyor. Verirseniz verirsiniz, vermezseniz vermezsiniz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu milleti kapıkulu mu zannettiniz? Avroları bekleyecek olsaydık, bu 4 milyon insan ölümler halkasına çok daha farklı bir şekilde ilave olurdu.

"5 BİN TIR SİLAH GÖNDERDİLER"

Üstlendiğimiz riskler de ortada. Adam, terör örgütüne envaiçeşit silah veriyor bir kuruş para almadan. 5 bin TIR silah gönderdiler. Biz paramızla verin dedik, kongreden izin yok dediler, vicdansızlar. Biz paramızla alamıyoruz, terör örgütlerine bedeva veriyorsunuz. Sonra da terör örgütlerinin yanında değiliz diyorsunuz, nasıl değilsiniz ya. Bunlar ne?

Batı, biz 4 milyona yakın mazluma kucak açmışsız. AB Komisyonu ikinci 3 milyar avro için de teklif vermiş, iyi etmiş, ama önce ilk dilimi dahi doğru dürüst kullandırsalar, onu bir verin bakalım.

"AFRİN'İN 4'TE 3'ÜNDE KONTROLÜ SAĞLADIK"

Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin'in 4'te 3'ünde kontrolü sağladık. Cerablus, Rai, Bab'da 2 bin kilometrenin kontrolü bizde. Biz 780 bin kilometre karelik bu topraklara nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometre kareden geldik. Küçüldük, küçüldük 780 bin kilometre kareye düştük. Buna bile göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. PKK göz dikti. Kendine göre bazı parseller yaptı, sonra böyle hesabımız yok dedi. Vicdansızlar, hepinizin planları programlar elimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'in 4'te 3'ünde kontrolü sağladık"

"MÜMBİÇ'E YÖNELECEĞİZ"

İdlib'deki gözlem noktalarını tahkim edecek diğer yandan da Mümbiç'e yöneleceğiz. Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika Mümbiç'te niye vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana yok dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız... Hayır onlar da çıkmadı. Bunları Fırat'ın doğusuna sürün dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz.

Amerika Mümbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Mümbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mümbiç'e yöneleceğiz"

"MÜMBİÇ'TEKİ KARDEŞLERİMİZİ ÇOK FAZLA BEKLETMEYECEĞİZ"

Amerika Mümbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Mümbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz.

Afrin'de kontrolümüze geçen alan 1320 kilometre kare. Yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor.

Yıllarca "Acaba bunlarla birlikte bir şeyler yapabilir miyiz?" diye çok sabrettik, çok bekledik, çok uğraştık ama baktık ki bunların her şeyleri lafta. Biz denizlerden 6 yılda 170 bin kişiyi kurtardık. Onlar sınırlarına tel örgüler çekiyorlardı. Demokrasiyi sadece kendisi için isteyen, ekonominin kurallarını sadece kendi çıkarları için belirleyen bu anlayışın devri sona ermek üzeredir.

Erzurum'dan yükselecek ışık hüzme hüzme tüm Anadolu'yu katedip Balkanlara, Avrupa'ya kadar ulaşacaktır.