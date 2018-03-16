İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Pazartesi günü 3 aylar başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan. Bugün aynı zamanda Muhammed Kır'ı ebedi aleme uğurladık. Bir şehidimiz. Zaten, Allahımız böyle buyurmuyor mu? Şimdi bizi Muhammed evladımız kabirden ebedi alemden takip edecek. O sevgili Peygamberimize en yakın makamda, onu da Akifimiz de teyit ediyor.

"AFRİN'DE SONA DOĞRU GELİYORUZ"

Sevgili Peygamberimiz Allah yolunda, din yolunca komşularını bekliyor. Allah bizlere de o makamı nasip etsin. Şehitler tepesini boş bırakmayacağız. Afrin'de de sona doğru geliyoruz. AP meydan okuyor. Askerlerinizi çekin oradan diyorlar, bu doğru değil diyorlar, ey Avrupa Parlamentosu siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. Kapıları açıp gönderseydik, kaçacak delik arayacaktınız, delik. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer öbür kulaktan çıkar. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bunlar maksuda geçemediler, hala binadalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne zamandır akıl vermeye başladınız?"

Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlarla bizim işimiz yok, Suriye topraklarında bizim işimiz yok ama biz Suriye topraklarında mazlum, mağdur insanları kurtarıyoruz. O namussuzlar Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulmettiler, gördünüz değil mi, bombaları sakladıkları yeri de yakaladık mı, ininize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü, namerte kaçmak merte kovalamak yakışır. Dadaşlar, zaten dadaşın önünde bunlar duramaz da evellallah.