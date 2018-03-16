FETÖ’nün ‘kripto imamı’ tutuklandı

Adana'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan ve askeri mahrem imam olduğu belirlenen Çağrı G. tutuklandı. Zanlının, özel olarak yetiştirilip, önce askeri okullara ardından orduya yerleştirilen kişilerle birlikte üst düzey rütbeli askerleri, farkında olmadan "Sadakat testine" tabi tutup, üstlerine rapor sunduğu belirlendi. Atama ve terfileri de bu raporun belirlediği ortaya çıktı. Ordu'da daha önce ihraç edilen 34 eski polis, Konya'da ise 14 ByLockçu gözaltına alındı. Mersin'de ByLock kullandıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şüpheli de aranıyor. Sakarya'da örgüt yöneticisi olduğu ve ByLock kullandığı belirlenen Engin S. Düzce'de yakalandı. Muğla'da, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlardan iletişim kurduğu belirlenen 28 subay ve astsubay gözaltına alındı. 8 asker de aranıyor. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikasta giden darbeci askerleri taşıyan askerlerin yakıt ikmali yapmak istediği Dalaman Deniz Hava Meydan Komutan Yardımcısı eski Yarbay Emin Keskin ise tutuklandı. İzmir'de çoğunluğu eski polis 28 şüpheli, Balıkesir'de de örgüt imamlarıyla, ankesörlü telefonlardan iletişim kurduğu belirlenen Astsubay Meslek Yüksekokulunda görevli 11 subay tutuklandı. Sinop'ta örgütün eğitim danışman olduğu belirlenen S.K. ve eşi A.K. gözaltına alınırken, bir şüpheli de tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU