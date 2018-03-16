Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu

Örgüt üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları belirlenen kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.  Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 09:14
İstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 68 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında avukatların da olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN