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İstanbullulara müjde! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne raylı sistem geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan "Marmaray İstanbulluların yaşamını kolaylaştırdı. Bu sene sonunda Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz Bununla da yetinmeyip yaptığımız üçüncü köprü olan orta koridorun karayolu anlamında önemli bir tamamlayıcısı olan yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir de raylı sistem yapacağız. Proje bitmek üzere. Yakın da onun da ihalesini başlatacağız" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 15:37
İstanbullulara müjde! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne raylı sistem geliyor

BAKAN ARSLAN'A FAHRİ DOKTORA TEVDİ EDİLDİ

"Marmaray İstanbulluların yaşamını kolaylaştırdı. Bu sene sonunda Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz. Bununla da yetinmeyip yaptığımız üçüncü köprü olan orta koridorun karayolu anlamında önemli bir tamamlayıcısı olan yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir de raylı sistem yapacağız. Proje bitmek üzere. Yakın da onun da ihalesini başlatacağız" Maltepe Üniversitesi tarafından Bakan Arslan'a Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın planlanması, inşası ve sonuçlandırılmasındaki sürecindeki gayretleri ve katkısı nedeniyle fahri doktora tevdi edildi.

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İstanbullulara müjde! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne raylı sistem geliyor
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