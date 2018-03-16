Malatya'da FETÖ/PDY davaları

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmalarında tutuksuz yargılanan doktor Müslüm Turan Aydın ile ev hanımı Olcay Kurt ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakim karşısına çıktı.

Sanıklardan Kurt, örgütün sadece sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Aydın da aleyhindeki suçlamaları reddetti.

BANK ASYA'DAKİ HESAP HAREKETLİLİĞİ VE KUVVETLİ DELİL DURUMU DİKKATE ALINARAK CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında her iki sanığın da Bank Asya'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar, terör örgütüne üye olmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun örgüte yardım kapsamında kaldığını belirterek sanıklardan Aydın'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Kurt'a ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.