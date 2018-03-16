Muhammet Teğmen şehit düştü

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Afrin 'de arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Erzurumlu Piyade Teğmen Muhammet Kır şehit düştü. Bekâr olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın (25) acı haberi ailesine verildi. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda oturan şehidin ailesi acı haberle yıkıldı. Şehidin yakınları da, apartmana geldi. Şehidin oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatılırken, şehit teğmenin görevli olduğu Zincidere Komando Tugayı'ndan Afrin'e gittiği öğrenildi.