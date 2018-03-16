Son Dakika Haberi: Atina İstinaf Mahkemesi'nden skandal karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebi reddedildi.

KELEPÇELİ OLARAK MAHKEMEYE GETİRİLDİ

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine başkent Atina İstinaf Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Darbecilerin kelepçeli olarak mahkemeye getirildiği görüldü.

RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Mahkeme salonunda karardan emin bir şekilde rahat tavırlarıyla dikkat çeken firari askerlerin savunmalarını yapmalarının ardından Savcı Evgenia Kivelou iade talebinin reddine yönelik mütalaa verdi.

Kivelou, iade dosyasında "kasten adam öldürme" ile yeni suçlamalar bulunsa da var olan delillerin yeterli görülmediğini ifade ederek, iade talebinin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdi.



(Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebi reddedildi. Askerler duruşmanın ardından gözaltında bulundukları olimpiyat köyündeki karakola götürülüyor.)

ATİNA İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEN SKANDAL KARAR

Savcının görüşü yönünde karar veren Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesine ilişkin ret kararı verdi.

Türkiye'nin iade talebi bir kez daha reddedilmesinin ardından, darbeci askerlerin sığınma başvurularına ilişkin Yunan Danıştayından kararın 4 Mayıs'ta çıkması bekleniyor.